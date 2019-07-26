مواصلة لامسياتها .. ليالي ويرا كافي تستضيف (السندريلا)

الخليج 365 : تتواصل ليالي ويرا كافي بالعمارات وتستضيف مساء الغد الفنانة الشابة فاطمة عمر المعروفة بـ(السندريلا) وتشهد الليالي حضوراً كبيراً من رواد المنتدىي الذي خصصت لياليه لعدد من مطربات بالساحة الفنية. وأكد القائمون على أمر المنتدى إتاحة الفرصة لكل المواهب بالساحة لتقديم فنهم عبر المنتدى الأسبوعي.

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