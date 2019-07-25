الكونغولي “إدريسا إمبومبو” يبعث رسالة مؤثرة لجمهور الهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أرسل الكونغولي إدريسا امبومبو، لاعب الهلال السوداني السابق والمنضم حديثاً لنادي نكانا ريد ديفلز الزامبي، رسالة مؤثرة إلى جمهور ناديه السابق شاكراً إياهم على دعمه في الفترة التي قضاها مع النادي، وموضحاً الأسباب التي دفعته إلى الرحيل.

وقال إمبومبو في رسالته عبر “العربي الجديد”: “أتوجه بالشكر إلى النادي وجمهوره على العاطفة والحب الذي حفوني به خلال فترتي التي قضيتها معهم وسأحتفظ بها دائماً”.

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وتابع: “في كرة القدم الاحترافية يجب أن نخطو خطوة للأمام ومواجهة تحديات شخصية جديدة لمتابعة مسيرة التطور في كرة القدم، ولهذا فإن التوقيع مع نكانا كان القرار الأفضل لمستقبلي”.

وأضاف: “أنا أعشق كرة القدم، لكن منذ شهرين أو ثلاثة أشهر ليس هنالك كرة قدم والنشاط متوقف بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهذا الأمر ليس من مصلحتي وهو غير جيد بالنسبة لي”.

وقال إمبوبو: “أحب الهلال وأحب جمهوره الذي سأشتاق إليه وأفتقده كثيراً، لكن لم يكن بوسعي الاستمرار لأن الوضع الراهن في السودان يحتم علي الذهاب”.