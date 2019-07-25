أصحاب العمل : تدشين مبادرة للإصلاح الاقتصادي بالأحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يدشن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، يوم الأحد المقبل، بقاعة برج اتحاد الغرف التجارية، مبادرة شاملة للإصلاح الاقتصادي لمرحلة الانتقال”، وذلك بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، اللواء مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم.

وأوضح الأمين العام للاتحاد بالإنابة رئيس لجنة إعداد المبادرة، عباس علي السيد، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، أن الخطوة تأتي في إطار الجهود القومية للاتحاد وحرص القطاع الخاص للدفع بمبادرات لدعم مرحلة التغيير التي شهدتها البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولفت إلى أن إعداد المبادرة القومية للإصلاح الاقتصادي تم بمشاركة من الخبراء والمختصين والأكاديميين وأساتذة الجامعات والاتحادات القطاعية لأصحاب العمل والمراكز البحثية في المجال الاقتصادي.

وقال رئيس لجنة المبادرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المساهمة تأتي لسد ثغرة الاقتصاد وتقديم رؤية قومية شاملة للحكومة المقبلة للفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنها خطة يمكن أن يستمر تنفيذها خلال مدى زمني يتراوح من 5-10 سنوات واستهدفت كافة القطاعات الاقتصادية للمساعدة في الخروج من المأزق الاقتصادي بالمتابعة والمراقبة لها، في ظل وجود نظام مسؤول يحتكم إلى القانون والمواطنة،

مبيناً أن المبادرة تتضمن برنامجاً تفصيلياً دون أن تكون مطلبية مرتكزة على أسس علمية لتجاوز أخطاء وتخبط السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت سائدة للانطلاق بالاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.