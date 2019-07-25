وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن عن سقوط مقاتلة لها في بحر قزوين

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الخليج 365:
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني اختفت خلال رحلة تدريبية من على شاشات الرادار، وسقطت في بحر قزوين.
و فقد صرحت الوزارة بأن الطائرة من طراز “ميغ-29″، التابعة لسلاح الجو الأذربيجاني خلال رحلة تدريبية اختفت فجأة من الرادار حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وحسب البيانات الأولية، تحطمت الطائرة وسقطت في بحر قزوين.
وشددت الوزارة، أنه يتم الآن اتخاذ تدابير عاجلة للبحث عن الطيار وإنقاذه.
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