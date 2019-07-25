الجزيرة: تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث النزاع بالمناقل

أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف عن وضع جملة من التدابير والتعزيزات الأمنية بمحلية المناقل وذلك في أعقاب النزاع الذي حدث بين قريتي الكريكاب والشكينيبة وأدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين.
وأعلن الوالي في تصريح بحسب(سونا) عقب زيارته للمنطقة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي توفي في الأحداث، ولقائه بالمواطنين بالقريتين، عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق والسعي لمصالحات اجتماعية وأهلية، مؤكداً عزم حكومة الولاية على تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير احتياجات المواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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