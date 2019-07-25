تيار المستقلين يعلن رفضه وإدانته للمحاولة الانقلابية

أعلن تيار المستقلين الوطنيين الأحرار رفضه للأساليب الملتوية للوصول إلى السلطة عن طريق الانقلاب العسكري في الوقت الذي توافق فيه كل السودانيين على التداول السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

Advertisements

وأوضح الأستاذ عثمان إبراهيم الطويل رئيس التيار في تصريح بحسب (سونا) أن هذه المحاولات الانقلابية المتكررة تهدف لإعادة إنتاج النظام البائد الذي رفضه الشعب بعد مرور 30 عاماً من حكمه ولم يجني منه السودانيون إلا فقد جزء عزيز من الوطن وهو انفصال الجنوب، وأضاف “نحن ندين هذه المحاولة الانقلابية جملة وتفصيلا ونعتبرها جرم سياسي في حق الوطن”، مبيناً أن مثل هذه المحاولات الهدف منها خلق مزيد من الصراعات وإدخال البلاد في أزمات متلاحقة.

وحول دعوة البعض لسحب قوات الدعم السريع من العاصمة قال الطويل إن الدعم السريع جزء أصيل من المنظومة العسكرية الوطنية بالبلاد، مبيناً أن الدعوات التي يطلقها البعض بضرورة سحب هذه القوات من الخرطوم هي دعوات آثمة ومغرضة تستهدف النيل من الوضع الأمني المستقر الذي تعيشه ولاية الخرطوم، وقال إن عناصر هذه القوات هي عناصر وطنية مندمجة في التركيبة الاجتماعية السودانية وتضطلع بمهام جسيمة في الدفاع عن الوطن وحدوده واستقلالية القرار السياسي الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)