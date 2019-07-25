اعتقال رئيس أركان الجيش السوداني الأسبق الفريق أول عدوي

قالت مصادر صحفية بالخرطوم إنّ السلطات اعتقلت رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق أوّل عماد الدين عدوي اليوم”الخميس” ضمن حملة اعتقالات طالت عددًا من الضباط ورموز النظام السابق بحسب ما ذكره موقع العين الإخبارية.

ولم تذكر المصادر أي أسباب على خلفية اعتقال الفريق أول عدوي.

وقد عمل الفريق عدوي قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية، ومديراً لأكاديمية “نميري” العسكرية العليا، ثم عمل بهيئة أركان القوات البرية، قبل أن ينقل قائداً للعمليات بالقوات المسلحة بجانب ذلك فقد عمل موجهًا بالأكاديمية العسكرية العليا وقائد الفرقة السادسة مشاة، وقائد المنطقة العسكرية الغربية، ومدير مشروع منظومة القيادة والسيطرة “C41″.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)