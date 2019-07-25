توجيه بأيلولة دار “الوطني” بالدندر للسجل المدني

وجّه والي سنار المكلف، اللواء أحمد صالح عبود، بأيلولة دار حزب المؤتمر الوطني بالدندر ليكون مقراً للسجل المدني، وشدد على ضرورة معالجة القضايا التي طالبت بها تظاهرات طلاب الدندر مؤخراً، وأكد سعي حكومته لتحسين الخدمات الأساسية والاهتمام بالقضايا الأمنية باعتبارها أولوية.

ووقف الوالي خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء بمحلية الدندر، بحسب الشروق – على حلحلة القضايا التي رفعتها التظاهرات الطلابية وقوى التغيير قبل يومين بحضور اللجنة الأمنية المشتركة بالولاية والمحلية ومديري مدارس مدينة الدندر لمرحلتي الأساس والثانوي وقيادات تعليم الأساس والثانوي بمحلية الدندر وأصحاب المخابز بجانب قوى الحرية والتغيير.

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وأكد الوالي أن التظاهرات حق مشروع لافتاً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد خلقت ضائقة كان لها أثر واضح على حياة المواطنين، مشيراً إلى سعي حكومته لتحسين أوضاع الناس للعبور إلى بر الأمان.

ووجه الوالي بضرورة توزيع خبز الطلاب داخل المدارس لضمان سير العملية التعليمية وتخصيص عربات التوصيل لضمان وصوله في الوقت المحدد، خاصة وأنه تمت زيادة حصة المحلية من 50 إلى 75 جوالاً وتم توجيه الأفران بالالتزام بالضوابط المنظمة للعمل بمتابعة يومية من اللجنة الأمنية المشتركة التي تضم الثوار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)