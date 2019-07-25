التاريخ: 25-يوليو-2019
35 مشاهدة
ضمن برنامج نقل المعرفة للاستفادة من الخبراء والعلماء بالخارج التقى السفير عصام عوض متولي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بمكتبه بالدكتور عبداللطيف غلام الله الاستشاري في مجال زراعة الأعضاء والدكتورة سحر عبدالله الحسن استشاري العناية المكثفة بالمملكة العربية السعودية بحضور دكتور عثمان حسن عثمان مدير إدارة نقل المعرفة والأستاذ أحمد عثمان المدير العام لإدارة الجاليات .
واشاد الأمين العام بحضور فريق من الخبراء السودانيين في مجال زراعة الكبد لإجراء عملية زراعة الكبد في السودان وعبر عن سعادته بجهود الخبراء السودانيين بالخارج، وأشار إلى العملية بالحدث المهم مما يشير إلى التقدم والتطور الملحوظ في المجال الطبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الطبية ذات الصلة .
وأبدى سعادته باستعدادات جهاز المغتربين لتلبية كافة الاحتياجات لانجاح هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الطبي والصحي بالبلاد والتواصل مع المجموعات والكيانات الطبية السودانية بالخارج.
من جانبه اوضح دكتور عبداللطيف الخبير في مجال زراعة الأعضاء بالمملكة العربية السعودية بحسب سونا – أن العملية تعتبر أول عملية لزراعة الكبد تتم داخل السودان والتى سيتم اجراؤها في مستشفي سوبا الجامعي، مشيراً إلى الجهود والمساعي الجارية الآن لانشاء مركز لزراعة الكبد في السودان في المستقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء أول عملية لزراعة الكبد في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.