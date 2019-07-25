تعليق الدراسة بالجامعة التكنولوجية

أصدرت إدارة الجامعة التكنولوجية اليوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو ٢٠١٩م، قراراً إدارياً بتعليق الدراسة في الجامعة الي اجل غير مسمى ، بعد الوقفة الطلابية الصلبة ضد استئناف الدراسة قبل تسليم السلطة المدنية.

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