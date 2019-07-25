قبرص: الانتهاء من تطوير خط الغاز مع مصر خلال أسابيع

أكد وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكتوبريس، أنه سيتم الانتهاء من خطة تطوير خط أنابيب الغاز خلال الأسابيع القليلة القادمة لنقل الغاز القبرصي من حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة المصرية، مضيفا أن الغاز سيصل مصر في 2024.
كانت مصر وقعت في سبتمبر الماضي، اتفاقا مع قبرص لنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر، من أجل إعادة تصديره.
يأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعب.
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