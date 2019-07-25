إعفاء مدير جهاز تنظيم الاتصالات وتعيين الصادق جمال

أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً بإعفاء مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد المهندس المستشار / مصطفي عبد الحفيظ وتعيين اللواء مهندس مستشار دكتور/ الصادق جمال الدين الصادق. الجدير بالذكر أن رئيس المخلوع أصدر قراراً بتعين اللواء أمن متقاعد مصطفى عبد الحفيظ مديراً لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد ليخلف الأستاذ الجامعي د. يحى عبد الله الذي تمت إقالته.

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