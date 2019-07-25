الهلال يحدّد موعد مباراته أمام رايون سبورت الرواندي

الخليج 365 :

أعلن نادي الهلال عن موعد مباراته في إياب الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا أمام رايون سبورت الرواندي في الثامن عشر من أغسطس القادم.

وتقام مباراة الذهاب بين الهلال ورايون سبورت الرواندي في الحادي عشر من الشهر المقبل في رواندا.

ومن المنتظر أنّ تغادر بعثة الهلال إلى كيجالي مطلع الأسبوع الأول من أغسطس من أجل خوض اللقاء.

ومن المتوّقع وصول المدير الفني للهلال نبيل الكوكي خلال الساعات المقبلة من أجل الإشراف على تحضيرات الفريق بعدما كان قد غادر إلى تونس للترتيب لمعسكر الفريق الخارجي الذي تمّ التراجع عنه مؤخرًا.