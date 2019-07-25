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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تعرضت الفنانة ندي القلعة لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها علي غلاف أغنيتها الجديدة (بياتو حق) من كلمات الشاعر عبدالوهاب هلاوي بجوار شهداء الثورة وعلق عدد من الناشطين أن عملها لن يشفع لها بحكم أنها توارت عن الأنظار إبان الثورة،
ولم تعمل علي نصرتها حالها حال الكثير من المطرين الذين كانت لهم مواقف واضحة وكتب أحدهم معلقاً ( جيتي متأخرة رفعت الأقلام وجفت الصحف) .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب عمل جديد.. ندي القلعة تتعرض لهجوم عنيف.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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