السعودية تدعو المجتمع الدولي لتأمين صادرات النفط عبر هرمز

الخليج 365:

دعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، المجتمع الدولي إلى تأمين صادرات الخام عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك، وفق تصريحات أدلي بها وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، لـ”رويترز”، عقب اجتماعه مع وزير البترول الهندي “دارميندرا برادان”، الخميس.

وقال “الفالح”: “بالطبع، ندعو المجتمع الدولي لذلك، وناقشت مع نظيري برادان اليوم، أنه يتعين على الهند أيضا القيام بدورها في تأمين حرية الملاحة في الوصلات البحرية لنقل الطاقة إلى بقية العالم”.

وتصاعدت المخاوف من الاضطرابات الجارية في مضيق هرمز؛ حيث يتم نقل حوالي 20% من الامدادات العالمية يوميا، بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني الجمعة الماضي؛ ردا على احتجاز لندن ناقلة نفط إيرانية قبل أسبوعين.

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وعلى صعيد أخر قال “الفالح” إن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة، لافتا إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر على الطلب النفطي إلى حد كبير.

وأضاف: “مستعدون لتلبية الطلب الهندي لإمدادات إضافية من النفط”، وفقا لموقع قناة “العربية” السعودية.

وحول المحادثات بين شركة “ريلاينس إندستريز الهندية” و”أرامكو” بخصوص حصة أقلية في مصفاة هندية، أكد “الفالح” أنها “لم تتوقف”.

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن تفاؤله بشأن إبرام الاتفاق بين الشركتين.

وأشار إلى أنه من المحتمل إجراء الطرح العام الأولي لحصة من “أرامكو” في السنة المقبلة.