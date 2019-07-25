تجمع المهنيين يرفض المحاصاصات الحزبية في الحكومة الإنتقالية….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد تجمع المهنيين السودانيين، رفضه لإدارة المرحلة الانتقالية عن طريق المحاصصات الحزبية، وتمسك بحكومة الكفاءات الوطنية في كل هياكل الحكم الانتقالي.
وقال الناطق الرسمي باسم التجمع إسماعيل التاج: إن موقفهم مبدئي في رفض المحاصصات السياسية، وأضاف أن ذلك يعيد البلاد لمربع حكم الإنقاذ ونظامها المخلوع وترهل الجهاز التنفيذي، وشدد على أن الدعوة لقيادة الكفاءات للمرحلة القادمة تتوافق مع إعلان الحرية والتغيير.
ولم يستبعد التاج قبولهم بتمثيل الجبهة الثورية في مجلس السيادة من حيث المبدأ طالما أنهم سودانيون، وتابع: (الجبهة الثورية إحدى مكونات تحالف الحرية والتغيير المهمة والمشاورات الجارية في أديس أبابا تهدف لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرية والتغيير).
وأشار التاج إلى أن تعثر التشاورات أمر طبيعي لا يعني بالضرورة فشلها، واعتبر ذلك زيادة لتماسك قوى الحرية والتغيير ومكوناتها المنفتحة إزاء إيجاد حلول للأزمة الراهنة.
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