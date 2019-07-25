كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى في أول تجربة منذ اللقاء مع ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين من النوع قصير المدى، في وقت مبكر اليوم الخميس، من ساحلها الشرقي، في أول تجربة صاروخية منذ اللقاء الذي جمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قولهم: إن الصاروخين اللذين أطلقا من منطقة قرب ونسان قطعا نحو 430 كيلومترا، ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا، قبل أن يسقطا في بحر الشرق.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن مصدر بالحكومة، قوله: إن الصاروخين لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.

Advertisements

ومن المتوقع أن يلقي إطلاق الصاروخين الباليستيين بظلال جديدة من الشك حول الجهود الرامية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي، بعد اللقاء الذي جمع بين ترامب وكيم في نهاية يونيو.

من جانبه قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: “نحن على علم بأنباء إطلاق مقذوف قصير المدى من كوريا الشمالية. ليس لدينا أي تعليق إضافي”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في وقت سابق هذا الشهر، إن نمط واشنطن المتمثل في “التراجع أحادي الجانب عن تعهداتها” بإجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية يقود بيونغيانج لإعادة النظر في تعهداتها الخاصة بوقف تجارب الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكانت كوريا الشمالية أجرت تجربة في مايو على صواريخ قصيرة المدى وصواريخ أقل من المدى. وقد أشرف وقتها كيم على أول إطلاق لسلاح لم يسبق اختباره، وهو صاروخ صغير نسبيا وسريع، يعتقد الخبراء أنه سيكون من الأيسر إخفاؤه وإطلاقه والمناورة به في القتال.