النيابة تعلن عن كشف نتائج التحقيق حول فض الإعتصام بـ”السبت”

Advertisements

تعقد النيابة العامة بمقرها بالعمارات في الساعة الثانية عشرة ظهرا من بعد غد السبت مؤتمرا صحافيا تكشف من خلاله ما توصلت اليه لجنة التحقيق في احداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.

وتشير (سونا) الى أن رئيس اللجنة مولانا فتح الرحمن سعيد واعضاء لجنته سلموا يوم الاحد الماضي تقرير التحقيق للنائب العام والذي اوضح بحسب وكالة السودان للانباء انه سيطلع على التقرير ويملك الرأي العام بعض ملامحه دون الاخلال بسير العدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)