النيابة تعلن عن كشف نتائج التحقيق حول فض الإعتصام بـ”السبت”

التاريخ: 25-يوليو-2019
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تعقد النيابة العامة بمقرها بالعمارات في الساعة الثانية عشرة ظهرا من بعد غد السبت مؤتمرا صحافيا تكشف من خلاله ما توصلت اليه لجنة التحقيق في احداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.
وتشير (سونا) الى أن رئيس اللجنة مولانا فتح الرحمن سعيد واعضاء لجنته سلموا يوم الاحد الماضي تقرير التحقيق للنائب العام والذي اوضح بحسب وكالة السودان للانباء انه سيطلع على التقرير ويملك الرأي العام بعض ملامحه دون الاخلال بسير العدالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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