الحرية و التغيير تكشف معلومات جديدة حول صحة انقلاب رئيس أركان الجيش

قال تحالف قوي الحرية والتغيير بأنه كان يمتلك معلومات عن المحاولة الانقلابية التي قادها رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد ، منذ فترة و أقر بأن الانقلاب حقيقي وتم تدبيره بواسطة عناصر تتبع للحركة الإسلامية.
وأكد القيادي بالتحالف محمد وداعة، بحسب صحيفة “التغيير” أن قائد الانقلاب تلقى تعليماته من قيادات بالحركة الإسلامية ويعتقد أنه بذلك يؤدي فروض البيعة لاميره وهو أخطر مافي الأمر وفقاً لوداعة. وأشار إلى إدانة قوى الحرية المحاولة واتهم الإسلاميين بالتربص بالثورة والرغبة في الانقضاض عليها.
واعتبر أن محاولات الإسلاميين للاستيلاء على السلطة لن تنتهي إلا بالقضاء عليهم لاسيما وأن للإسلاميين قوى بشرية وكتائب ظل وضباط في الأجهزة الرسمية، وطالب المجلس العسكري بالشروع فوراً في إبعاد الأجسام التي تهدد الثورة، وتحمل مسئولياته بحماية الثورة ومكتسباتها
وأكد وداعة اعتقال مدراء بنوك الخرطوم، فيصل، البركة، وقال إن التوقيف له صلة بتجارة العملة ولم تكن في سياق العملية الانقلابية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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