خبير زراعي يطالب بإيقاف تصدير شتول الصمغ العربي

طالب الدكتور حسب الرسول حاج السعيد الخبير في الاقتصاد الزراعي بوقف صادر شتول الصمغ العربي وعدم منح شركات أجنبية مساحات لإقامة حزام الصمغ في كردفان ودارفور.

ودعا في تصريح بحسب (سونا) لمعاملة الذهب مثل البترول وأيلولة كل مناطق إنتاج الذهب للدولة والاتفاق مع شركات للعمل من أجل التنقيب وتسليمه للدولة.

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وطالب بمراجعة القرارات الصادرة في منح شركات أجنبية مناطق بكردفان ودارفور كمناطق حزام للصمغ العربي، ونبه إلى أن المناطق المذكورة يتوفر فيها أجود أنواع النحاس ومعادن ثمينة حسب تأكيدات كل علماء الجيولوجيا والباحثين.

وأشار إلى تقرير نشر قبل فترة بأن الحكومة السابقة قد منحت شركة أجنبية مساحة أربعة آلاف كيلومتر لاستغلالها كمنطقة حزام للصمغ العربي.

ونوه إلى عدم بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب، منوهاً إلى أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية نصحت بعدم بيعها للمستثمر الأجنبي وفي حالة بيعها لابد من وجود شريك وطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)