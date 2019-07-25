بالفيديو :ضابط في الجيش يطلق النار على نفسه من مكانة قريبة والمواقع تنفي سودانيته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب لسودانيين حيث تساءل ناشره الذي كتب في العنوان (السودان الأم الكلام دا صاح يا ناس) وكان الفيديو يظهر فيه ضابط في الجيش برتبة العقيد وهو يطلق النار و الرصاص الحي على فمه من كلاشنكوف ومسدس صغير دون أن تصيبه الطلقات في تجربة أشبه بالسحر حيث كان يطلق الرصاص ويلفظ الفارغ من فمه.

وشكك المتابعون للمقطع في جنسية الضابط موضحين بأن الذين ظهروا على الفيديو غير سودانيين حيث قال احدهم معلقاً :(مش سودانيين ملاحظين ما في صوت حقيقي للطلق لمن يضرب خاصه الكلاش معروف صوت الطلق قوي) وأكد آخر قائلاً:(ديل ما سودانيين من أشكال الرتب والنجوم لكن دي دوله تستخدم السحر الاسود على مستوى الحكومة والعياز بالله منهم) ووافقه آخرون حيث كتبوا:( ديل أصلاً ما سودانيين. واضح أنهم أجانب ماسودانيين) و ( ديل ما سودانيين ديل من دوله تانيه وسحره دجاليين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)