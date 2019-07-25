كشف نجم الهتافات بميدان الاعتصام والثائر المعروف بلقب دسيس مان – كشف عن علاقة تربطة بالرئيس المخلوع عمر البشير على مستوى تشابه الأسماء حيث أوضح بأن اسمه الكامل هو (محمد يحي محمد بشير) وذلك خلال مقابلة أجراها معه الإعلامي شو تايم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستدرك الثائر دسيس مان التوافق بين اسم جده (بشير) وبين اسم المخلوع أن اسم جده بشير قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :نجم الهتاف بميدان الاعتصام (دسيس مان) يكشف ويستنكر علاقة خاصة بين جده والرئيس المخلوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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