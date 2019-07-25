“المالية”: استقرار موقف السيولة بالبنوك والصرافات

التاريخ: 25-يوليو-2019
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أكدت وزارة المالية استقرار موقف السيولة النقدية بالبنوك والصرافات، مشيرة إلى أن موقف السيولة يعتبر أفضل بكثير من ما كانت عليه في السابق.
وقال وكيل وزارة المالية عبد المنعم الطيب بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن تغذية البنوك والصرافات تتم بصورة راتبة لتسهيل أمور المواطنين، مشيراً إلى أنهم في انتظار تكوين الحكومة الجديدة لوضع السياسات الجديدة للوزارة لتكون موحدة مع سياسات المرحلة الانتقالية.
وأكد الطيب بذل الجهود من أجل الوفرة في السيولة النقدية لتخفيف معاناة المواطنين خاصة وأن موسم عيد الأضحى المبارك على الأبواب.
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