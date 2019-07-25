بالفيديو : قناة مصرية تكشف عن تورط الرئيس المصري (السيسي) في المحاولة الانقلابية الفاشلة وتكشف تفاصيلها.. معلومات خطيرة

كشفت قناة الشرق المصرية المعارضة للنظام الحاكم في مصر عن تورط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان .

و بثت القناة مساء أمس برنامج بعنوان “الشارع المصري ” حيث تحدث المذيع عن موجة الاعتقالات التي حدثت صباح أمس والتي شملت الفريق أول ركن (هاشم عبدالمنطلب) رئيس هيئة الاستخبارات بالجيش السوداني وهو الرجل الثاني في الجيش حالياً لعدم وجود وزير للدفاع , وشملت الاعتقالات أيضاً اللواء (نصرالدين عبدالفتاح) قائد سلاح المدرعات ,و كان من ضمن المعتقلين أيضا (الزبير أحمد الحسن) أمين عام الحركة الإسلامية ووزير الخارجية السابق (علي كرتي) .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) ووفقاً للقناة اعتقل أيضاً ثلاثة ضباط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني من ضمنهم اللواء (صلاح صاغه) ومدير بنك فيصل ومدير بنك البركة .

وكشف المذيع عن وجود الفريق أول (هاشم عبدالمنطلب) قبل أسبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة في مصر في لقاء مع الرئيس المصري (عبدالفتاح السيسي) حيث طرح المذيع التساؤلات ماذا كان يفعل هاشم في مصر ولماذا قابل السيسي ؟

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حيث كشف المذيع عن كواليس لقاء (السيسي) مع (هاشم) وماذا طلب الرئيس المصري من الوفد السوداني وسرد تفاصيل مهمة وخطيرة منها تفاصيل الخطة الانقلابية والتي تنص حسب قولة إلى إعتقال (عبدالفتاح البرهان) وإغتيال (حميدتي) وشقيقه (عبدالرحيم)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)