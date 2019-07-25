حجز (80) ألف رأس من “الضأن” بالموانئ والمحاجر بسبب قرار “العسكري”

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رفضت شعبة مصدري الماشية قرارات المجلس العسكري الانتقالي بمنع تصدير ونقل الجينات الوراثية لإناث الماشية، واشتراط الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من قبل البنك المركزي، للحصول على شهادة لصادر ذكور المواشي كافة.

وأعلنت عن عدم تلقيها إخطاراً رسمياً ومشاورتهم في اتخاذ القرار، وكشفت بحسب صحيفة السوداني – عن حجز (80) ألف رأس من الضأن بالموانئ والمحاجر توقفت إجراءات شحنها بسبب القرار. وقررت الشعبة مخاطبة اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لإجراء مباحثات حول القرارات مراعاة لمصلحة المصدرين والبلاد معاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)