ماكرون ينعي السبسي ويصفه بالصديق والقائد الشجاع

وأضاف "رئيس الجمهورية يوجه تعازيه لعائلة الرئيس السبسي ويؤكد على دعم الشعب الفرنسي للشعب التونسي الصديق".
واعتبر ماكرون أن فرنسا فقدت صديقاً للجمهورية واصفا السبسي بالقائد الشجاع.
وقال "فرنسا فقدت صديقا وقائداً شجاعا ترأس البلاد في مرحلة أساسية من تاريخه وقاوم الظلامية لبناء المستقبل والديمقراطية والازدهار".
هذا وتنظم جنازة رئيس الجمهورية يوم السبت 27 تموز/ يوليو 2019، وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان لها إن قايد السبسي توفي في الساعة العاشرة و25 دقيقة بالتوقيت المحلي في المستشفى العسكري.
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