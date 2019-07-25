مدير الأمن يتفقد المستشفى العالمي ببحري

تفقد الفريق اول امن ابو بكر دمبلاب المدير العام لجهاز الامن والمخابرات الوطني اليوم المستشفى العالمي بمدينة بحري واطمأن على ترتيبات افتتاحه في أغسطس المقبل.

وبشر دمبلاب بان المستشفي سيقدم خدماته لكافة المواطنين ويوفر خدمات تشخيصية متطورة ودقيقية لم تكن متوفرة من قبل بالداخل.

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ويعتبر المستشفي العالمي من احدث المستشفيات بالمنطقة لما يتوفر فيها من تجهيزات طبية حديثة ستسهم بشكل مباشر في تطوير وتجويد الخدمة الطبية وتوطين العلاج بالداخل مما ينعكس ايجابا على تراجع الطلب على العملات الاجنبية للعلاج بالخارج .

يذكر ان المستشفى بجانب تجهيزاته الحديثة يتمتع ببيئة وخدمات علاجية عالية الجودة التزاما بالمواصفات والمعايير العالمية حيث تتوفر له خبرات ادارية وعلاجية اجنبية ووطنية متطورة متوقعا ان يفتح المستشفى نافذه كبيرة للقادمين للعلاج من دول الحوار.