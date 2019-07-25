مليشيات الحوثي الإيرانية تجمع تبرعات لـ"حزب الله" اللبناني

ظهر أحد قادة مليشيا الحوثي في مقطع فيديو وبجانبه أموال، متباهيا بأنه استطاع جمعها ضمن حملة تبرعات سبق أن أعلنت عنها إذاعة "سام إف إم" الحوثية، لدعم مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية.

وأثار إعلان عضو الهيئة الإعلامية العليا للمليشيات الانقلابية، حمود شرف الدين، عن جمع 75 مليون ريال يمني كمعونات للمليشيات اللبنانية الإرهابية، موجة انتقادات واسعة في اليمن، الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

ويعتقد القائمون على تلك الحملة بأن هذه الأموال قد تخفف الضائقة المالية لذراع إيران الإرهابية في لبنان، التي تضررت بشكل كبير جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران مؤخرا بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

في حين يرى مراقبون وناشطون يمنيون أنه من الصعب فهم الأبعاد والدوافع الحقيقية لمثل تلك السلوكيات الحوثية، إلا باعتبارها تأكيدا جديدا على ولائهم لنظام ولاية الفقيه وأتباعه من المليشيات الأخرى في المنطقة، وإمعانا في إفقار وتجويع المجتمع ونهب ممتلكاته.