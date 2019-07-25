مطالبه بوقف صادر شتول الصمغ العربي

ناشد الدكتور حسب الرسول حاج السعيد الخبير في الاقتصاد الزراعي، بوقف صادر شتول الصمغ العربي وعدم منح شركات أجنبية مساحات لإقامة حزام الصمغ في كردفان ودارفور.

ودعا في تصريح حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) لمعاملة الذهب مثل البترول وأيلولة كل مناطق إنتاج الذهب للدولة والاتفاق مع شركات للعمل من أجل التنقيب وتسليمه للدولة.

وطالب بمراجعة القرارات الصادرة في منح شركات اجنبية مناطق بكردفان ودارفور كمناطق حزام للصمغ العربي، ونبه إلى أن المناطق المذكورة تتوفر فيها أجود أنواع النحاس ومعادن ثمينة حسب تأكيدات كل علماء الجيلوجيا والباحثين.

Advertisements

وأشار إلى تقرير نشر قبل فترة بأن الحكومة السابقة قد منحت شركة اجنبية مساحة أربعة آلاف كيلومتر لاستغلالها كمنطقة حزام للصمغ العربي.

ونوه إلى عدم بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب، منوها إلى أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية نصحت بعدم بيعها للمستثمر الأجنبي وفي حالة بيعها لابد من وجود شريك وطني.