الحركات المسلحة تتوحد تحت شعار "عفا الله عما سلف"

أعلنت مجموعة من قيادات الحركات المسلحة الموقعة علي السلام والمكاتب السياسية والقيادات الميدانية بولايات دارفور، في بيان لها اليوم عن تشكيل كيان تنظيمي جديد يضم كافة الحركات والفصائل المسلحة الموقعة علي السلام تحت شعار "عفا الله عما سلف".
ودعت المجموعة إلي العمل لاستكمال عملية السلام والمحافظة علي وحدة تراب الوطن، ووقع علي البيان عدد من قادة الفصائل العسكرية المسلحة الموقعة علي السلام بولاية شمال دارفور.
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