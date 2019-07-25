للمرة الـ 13.. الصين تعلن عقد مشاورات جديدة مع أمريكا بشأن التجارة

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" إن مسؤولين من الصين والولايات المتحدة سيجتمعون في شنجهاي يومي 30 و31 يوليو الجاري ، لإجراء الجولة الثانية عشر من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين البلدين.
وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أن المشاورات ستتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وأن استئناف المشاورات يأتي من أجل تنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه زعيما الصين والولايات المتحدة خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.
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