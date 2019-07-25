أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

وأشار الجهاز إلى أن أفراد طاقم السفينة الروسية، الذي عرقل في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي مرور القوارب التابعة للأسطول الأوكراني في مضيق كيرتش قرب سواحل شبه جزيرة االقرم، خضعوا للاستجواب، وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خرق القانون الدولي للملاحة البحرية بمنعه عبور السفن الأوكرانية باستخدام القوة وبمساعدة ناقلة النفط (نيما).
وتتهم أوكرانيا بارتكاب "فعل تعدي عسكري" بحق قاربي المدفعية "نيكوبول" و"بيرديانسك" وقارب السحب "ياني كابو"، التي احتجزتها السلطات الروسية، وفي منتصف يوليو الجاري، تم تمديد الحبس الاحتياطي للبحارة الأوكرانيين الـ24، الذين تطالب أوكرانيا والغرب بإطلاق سراحهم، لمدة 3 أشهر أخرى.
ومن جانبها، ذكرت مصادر من وزارة الخارجية الروسية أنها تتابع مسألة احتجاز ناقلة النفط، ودعت أوكرانيا إلى التفكير في عواقب أفعالها.
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