النيابة العامة تكشف نتائج تحقيقات فض اعتصام "القيادة العامة" السبت

أعلنت النيابة العامة موعد الكشف عن نتائج التحقيقات حول أحداث فض اعتصام شهر يونيو الماضي.
وكشفت النيابة في إحاطة صحفية: "سنعلن عن نتائج التحقيقات في فض الاعتصام عبر مؤتمر صحفي يوم السبت، الموافق السابع والعشرون من يوليو الجاري".
وتسلم عبد الله أحمد عبد الله النائب العام المكلف، الأحد الماضي، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.
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