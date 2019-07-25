مذكرة للنائب العام تطالب بإطلاق سراح رموز النظام البائد

سلمت أسر المعتقلين من رموز النظام البائد الحاج عطا المنان ومامون حميدة وآدم الفكي مذكرة للنيابة العامة تطالب باطلاق سراحهم فوراً .

ونظم أسر المعتقلين وقفة إحتجاجية أمام النيابة العامة أمس وسلموا مذكرة للنائب العام تطالب بإطلاق سراح ذويهم فوراً .

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وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بالافراج عن المعتقلين بعد التحقيق معهم بنيابات مخالفة الأراضي و المال العام ونيابة الثراء الحرام والمشبوة، إلا أن إدارة السجون رفضت الإفراج عنهم وخاطبت النيابة بأن إطلاق سراحهم رهين بموافقة المجلس العسكري .

وأكد ممثل النائب العام مبارك محمود عقب تسلمه المذكرة من أسر المعتقلين أمس أن النيابة العامة سلطة مستقلة وتمارس سلطاتها دون تأثير من أية جهة أخرى، ووعد بتسليم المذكرة للنائب العام للبت فيها .

من جانبها كشفت د. سوزان مامون حميدة بحسب (الانتباهة) عن أوضاع صحية،وصفتها (بالمخيفه) يعيشها المعتقلين داخل سجن كوبر ، وقالت معظم المعتقلين كبار في السجن ويعانون من أمراض مزمنة ، وأكدت أن الخدمات الصحية داخل السجن (رديئة) ، وطالبت بإطلاق سراح والدها فوراً بعد إصدار قرار من النيابة بالافراج عنهم ، وقالت نريد العدالة والإنصاف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)