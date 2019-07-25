قوى الحرية والتغيير تتوقع تشكيل الحكومة خلال أسبوع

توقع قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير، أن يتم تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في غضون أسبوع من الآن، وجدد التأكيد على ترشيح تجمع المهنيين للخبير الأممي د.عبدالله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير محمد الربيع القيادي بتجمع المهنيين بحسب “سكاي نيوز”، إن المكونات الأخرى المشاركة في التجمع رشحت شخصيتين أخريين.

وكشف عن فراغ التجمع من دراسة الوثيقة الدستورية التي قال إنها ستقضي على معظم المخاوف والتحفظات التي ظهرت بعد توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

Advertisements

وتوقع الربيع الذي كان قد وقع على الاتفاق السياسي نيابة عن قوى الحرية والتغيير، أن يبدأ الجانبان التفاوض حول الوثيقة الدستورية بعد يومين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الشراكة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ليست شراكة اقتسام سلطة أو ثورة إنما هي شراكة تهدف لاستكمال متطلبات الثورة والتي تأتي في مقدمتها عملية العدالة الانتقالية.

وأكد الربيع على أن تلك الشراكة هي شراكة بين مؤسسات وليست أفراد، وهو ما سيفتح الباب أمام تقديم من يثبت تورطهم في مجزرة القيادة العامة للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)