تجمع المهنيين يكشف عن مصادر تمويله ويوضح الحقائق حول الفيديو المثير للجدل

كشف تجمع المهنيين السودانيين لأول مرة عن مصادر تمويله. وأكد أنه يعمل وفقاً للائحة مالية واضحة تحدد الدعم المالي والميزانية. وقطع المتحدث باسم تجمع المهنيين أمجد فريد أن مصدر التمويل الوحيد لميزانية التجمع هو الأجسام المختلفة التي يتكون منها، وتلتزم بدفع استراكات محددة، وقال إن التجمع يقبل التبرعات غير المشروطة من المهنيين السودانيين إذا رغبوا، ولا تسمح لائحته بتلقي أية أموال من جهة أجنبية.

ورداً على بعض الاتهامات حول تلقي المهنيين لأموال أكد أمجد أن مثل هذه الأسئلة مشروعة، وأضاف أن القيادي بالتجمع اسماعيل تاج تعامل مع السؤال ورد عليه خلال الوقفة التي نظمها بعض الناشطين. ووصفها بالايجابية. وأكد أمجد انتهاء عهد القمع والديكتاتورية وأن البلاد مقبلة على مرحلة ديمقراطية.

وقال فريد في تصريح خاص بحسب (الانتباهة أون لاين) أن توجيه الأسئلة وتلقي الإجابات حولها حق مشروع لكل مواطن سوداني، وأبدى احترامه للناشطين الذين نفذوا الوقفة. وأضاف: (ديل مواطنين سودانيين لديهم تحفظات وآراء وأسئلة، جاءوا ونفذوا وقفة احتجاجية وهذا من حقهم).

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يذكر أن مقطع فيديو تم تصويره خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر التجمع أثار جدلاً واسعاً لبثه نقاشاً جمع أحد الشباب بالقيادي بالتجمع اسماعيل تاج، وقد كان الأول يحمل لافتة ورقية تحمل عبارة اعتبرها البعض (مسيئة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)