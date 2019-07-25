تنقلات بجهاز المغتربين وفق هيكل غير مجاز من مجلس الوزراء

كشفت مصادر عن قيام إدارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج (المغتربين) بتنقلات وفقاً لهيكل تجريبي غير مجاز من مجلس الوزراء، ووصف مصدر الهيكل الحالي بالضعيف بإقرار الأمين العام السابق د. كرار التهامي.

وكشف المصدر عن وجود تجاوزات في كشف التنقلات، وقال إن الدولة العميقة لازالت تسيطر على تسيير الأمور هناك برئاسة السفير عصام متولي.

Advertisements

وشدد ذات المصدر على وجود تجاوزات أخرى في الصندوق الوطني لدعم العودة الطوعية داخل الجهاز، طبقاً للمراجع العام، وبحسب صحيفة الجريدة أشار إلى أن المراجع العام أبلغ إدارة الجهاز بأن التجاوزات من شأنها أن تقود مدير الصندوق السابق إلى النيابة، ولفت إلى إعادة المدير السابق للصندوق، رغم وجود التجاوزات وحرمان موظفة مؤهلة لها خبرة في شأن إدارة المال.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)