التاريخ: 25-يوليو-2019
28 مشاهدة
كشفت مصادر عن قيام إدارة جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج (المغتربين) بتنقلات وفقاً لهيكل تجريبي غير مجاز من مجلس الوزراء، ووصف مصدر الهيكل الحالي بالضعيف بإقرار الأمين العام السابق د. كرار التهامي.
وكشف المصدر عن وجود تجاوزات في كشف التنقلات، وقال إن الدولة العميقة لازالت تسيطر على تسيير الأمور هناك برئاسة السفير عصام متولي.
وشدد ذات المصدر على وجود تجاوزات أخرى في الصندوق الوطني لدعم العودة الطوعية داخل الجهاز، طبقاً للمراجع العام، وبحسب صحيفة الجريدة أشار إلى أن المراجع العام أبلغ إدارة الجهاز بأن التجاوزات من شأنها أن تقود مدير الصندوق السابق إلى النيابة، ولفت إلى إعادة المدير السابق للصندوق، رغم وجود التجاوزات وحرمان موظفة مؤهلة لها خبرة في شأن إدارة المال.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تنقلات بجهاز المغتربين وفق هيكل غير مجاز من مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.