اتحاد الصحفيين يدعو لإطلاق سراح الرزيقي

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين، يوم الخميس، المجلس العسكري الانتقالي لإطلاق سراح رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي وتوضيح أسباب توقيفه أو تقديمه لمحاكمة عادلة في حال ثبوت مايستدعي اعتقاله ومحاكمته.

وأعتقل الرزيقي، الأربعاء، من مقر جريدة الصيحة التي يرأس تحريرها بالخرطوم.

وقال الاتحاد في بيان بحسب شبكة الشروق – إنه فقد الاتصال بالرزيقي منذ عصر الأربعاء واتضح لاحقاً أنه معتقل ولم تتوفر أية معلومات عن سبب اعتقاله.

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وعقد الاتحاد اجتماعاً طارئاً، صباح الخميس، للتداول حول الاعتقال، حيث يرأس الرزيقي أيضاً الفدرالية الأفريقية للصحفيين واتحاد صحفي شرق أفريقيا، إلى جانب أنه نائب لرئيس اتحاد الصحفيين العرب.

وقال البيان إن المكتب التنفيذي شكل لجنة للاتصال الفوري بالمجلس العسكري والجهات ذات الصلة لمعرفة ملابسات الاعتقال، وأكد أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر وتمليك المعلومات للرأي العام أول بأول.

وشكر البيان، الاتحاد الدولي للصحفيين والفدرالية الأفريقية واتحاد صحفي شرق أفريقيا واتحاد الصحفيين العرب الذين عبروا عن قلقهم العميق لاعتقال الرزيقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)