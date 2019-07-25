استئناف مفاوضات العسكري والحرية والتغيير بالسبت

التاريخ: 25-يوليو-2019
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أعلن الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، يوم السبت المقبل، في الخرطوم لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي.
وأوضح بلعيش بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، ليل الأربعاء، أن الهدف من استئناف الاجتماعات تحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد وقعا في السابع عشر من الشهر الجاري بالأحرف الأولى على “الاتفاق السياسي” لتقاسم السلطة بين الجانبين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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