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تراجع في ثقة قطاع الصناعات التحويلية التركي

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أظهرت بيانات من البنك المركزي، الخميس، أن ثقة الشركات بقطاع الصناعات التحويلية التركي قد تراجع في شهر يوليو.

وأوضح البنك المركزي أن الثقة بهذا القطاع انخفضت من 102.5 نقطة في يونيو إلى 98.3 نقطة في يوليو، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

ويشير مستوى 100 نقطة أو أكثر في مؤشر ثقة الشركات بقطاع الصناعات التحويلية إلى التفاؤل، بينما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى التشاؤم.

وجاءت هذه المعطيات لتندرج في مؤشرات قاتمة على أداء الاقتصاد التركي التي يمر بمرحلة تراجع سيئة للغاية، مع ارتفاع معدل التضخم وتفشي البطالة، فضلا عن ارتفاع أسعار سلع أساسية.

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