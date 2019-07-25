هند صبري تنعي الرئيس التونسي

نعت الفنانة هند صبري، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وكتب علي موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قايد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عاما، وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالاحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة، وكذلك الذكرى السادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن، وإن وجب الاعتبار من هذه المصادفة، فللتأكيد أن تونس جمهورية تحكمها نصوص ومؤسسات تحميها من كل مكروه".

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وأضافت هند:"رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس، ولعائلته جميل الصبر والسلوان، وتمنياتنا بالتوفيق لخلفه السيد محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية".

ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري أمس الأربعاء، إثر أزمة صحية مفاجئة.