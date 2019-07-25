نجم برشلونة مطلوب في روما

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن روما كان قريبًا من ضم مالكوم إلا أن البلوجرانا نجح في خطفه في اللحظات الأخيرة.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن روما قرر استغلال موقف مالكوم ذو الـ 22 عامًا بسبب قلة مشاركته مع البرسا.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مالكوم قد ينضم إلى روما على سبيل الإعارة مع أحقية شراؤه على أن يدفع البرسا جزء من راتبه خلال هذه الإعارة.
يذكر أن مالكوم سجل 4 أهداف في 24 مباراة في الموسم الماضي مع برشلونة.
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