فيس بوك يحجب بياناتك عن مايكروسوفت وسونى.. والسبب!

بعد تعرض موقع فيس بوك لغرامة قدرها 5 مليارات دولار من لجنة التجارة الفيدرالية حرص على ضبط المعلومت والبيانات التي يمكن لشركائها الوصول إليها.
وأعلن فيس بوك أنه سيحجب بياناتك الخاصة عن Microsoft و Sony فهما الوحيدان اللذان "واصلا الوصول إلى أنواع محدودة من بيانات الأصدقاء".
وعلق متحدث باسم مايكروسوفت بإنه "يحترم جميع تفضيلات المستخدم" أثناء عمله مع فيس بوك.
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