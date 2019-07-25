فقدان عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية

وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل، أيوب جاسم، إنهم أنقذوا حوالي 125 مهاجرا الخميس، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت في وقت سابق الخميس، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150شخصا في الحادث.
وكان هؤلاء المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا، قادمين من ليبيا التي أصبحت قناة رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يفرون إلى أوروبا بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
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