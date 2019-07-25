المالية تؤكد إستقرار موقف السيولة النقدية بالبنوك والصرافات

أكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي إستقرار موقف السيولة النقدية بالبنوك والصرافات، مشيرة إلى أن موقف السيولة يعتبر أفضل بكثير من ماكانت عليه في السابق.
وقال عبدالمنعم الطيب وكيل وزراة المالية في تصريح لـ(smc) إن تغذية البنوك والصرافات تتم بصورة راتبة لتسهيل أمور المواطنين.
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