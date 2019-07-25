الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

أعلن الجيش الوطني الليبي أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، تابعة للمليشيات الإرهابية في منطقة "الجفرة" الواقعة جنوب شرقي طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، في بيان، إن دفاعات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية للميليشيات الإرهابية، حاولت استهداف القوات الليبية المتمركزة في منطقة الجفرة.

وأحرزت قوات الجيش تقدما على كافة المحاور نحو طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، وترافق ذلك مع قصف سلاح الجو لمواقع تابعة للميليشيات في العاصمة.

وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في البلاد، منذ سقوط معمر القذافي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، انكشفت التدخلات التركية في لبيبا شيئا فشيئا، إذ تم ضبط شحنات أسلحة تركية محملة على متن سفن، كان آخرها السفينة التي تحمل اسم "أمازون"، والتي خرجت من ميناء سامسون في التاسع من مايو الماضي، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، قبل أن تصل إلى ميناء طرابلس.

وجاءت هذه الشحنة من السلاح، بعد أيام من موقف مثير للجدل أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب بدء عمليات الجيش الوطني الليبي العسكرية لتحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية، ليعلن الرجل صراحة دعم بلاده لحكومة فايز السراج، وتدخله لصالح الأخير.