رئيس الأركان الجديد: لا تهاون في حماية البلاد وأهداف الثورة

أعلن رئيس الأركان المشتركة الجديد، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن التحفظ على المتهمين في المحاولة الانقلابية، وجارٍ التحقيق معهم لمحاكمتهم، مؤكداً أنه “لاتهاون في حماية الثورة”.
وقال في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي “إن هذه المحاولة الفاشلة تهدف إلى إجهاض ثورتكم المجيدة، وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني”.
وأضاف “قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة، وتجدد العهد بأنها لن تتهاون في حماية البلاد، ومكتسبات وأهداف الثورة”.
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