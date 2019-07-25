أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية.. وموسكو تهدد برد قوي

وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان، أن الناقلة وصلت، الأربعاء، إلى ميناء مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا حيث جرى احتجازها.
وقالت كييف إن الناقلة شاركت باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية قبالة سواحل القرم في نوفمبر الماضي، وفق ما ذكرت كالة "فرانس برس".
ومن جانبها، حذرت موسكو من "عواقب" احتجاز أوكرانيا للناقلة، إذ قال متحدث باسم الخارجية الروسية: "نقوم حاليا بدراسة كل ملابسات ما حدث لاتخاذ القرارات المناسبة".
وتابع المسؤول الروسي: "إذا كان ما حصل عبارة عن احتجاز رهائن روس، فسيُعتبر ذلك انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، والعواقب لن تتأخر".
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