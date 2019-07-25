حرب اليمن تحولت إلى ورطة للسعودية وبن سلمان

الخليج 365:

من غير المرجح أن يتمكن قرار الإمارات بسحب معظم قواتها من اليمن من إنهاء النزاعات المتعددة التي تدور رحاها في هذا البلد التعيس، لكن قد يكون له آثار أوسع على العلاقات بين أبوظبي والرياض؛ شريكها الإقليمي الأكثر أهمية.

ولا تزال السعودية، ممثلة في شخص ولي العهد “محمد بن سلمان”، ملتزمة بالحرب ضد الحوثيين في اليمن، وعادة ما يُنظر إلى المملكة كقائد للتحالف الذي تدخل عسكريا في البلاد منذ عام 2015. لكن الإمارات في الحقيقة هي التي قامت بمعظم القتال على الأرض. وحصر السعوديون أنفسهم كليا تقريبا في الضربات الجوية.

وحتى مع وجود الإمارات بالقوة الكاملة، لم يكن السعوديون أقرب إلى تحقيق أهدافهم عما كانوا عليه عندما تدخلوا في النزاع اليمني قبل 4 أعوام. والآن، لا تزال المملكة ملتزمة بالحملة، لكنها تفتقر إلى الأداة الأكثر أهمية لاستمرارها.

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وقال المسؤولون الإماراتيون إن قرار الانسحاب كان قيد المناقشة منذ فترة، وأن السعوديين كانوا على علم به، ولم يقل السعوديون حتى الآن غير ذلك، على الأقل علنا. لكن من الصعب تجنب الاستنتاج بأن انسحاب الإمارات قد أربك السعودية وتركها في موقف أضعف بكثير مما كانت عليه.

وذكر تقرير حديث في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمر بصراحة؛ حيث جاء فيه: “في حين قاتل السعوديون بالكامل تقريبا من الجو، قاد الإماراتيون، المتمرسين بأعوام من الخبرة في القتال إلى جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان وأماكن أخرى، كل تقدم بري ناجح تقريبا. وخلف الكواليس، لعب الضباط الإماراتيون، فضلا عن الأسلحة والمال الإماراتيين، دورا مهما بنفس القدر في تجميع تحالف متشعب من الميليشيات اليمنية متبادلة العداء، والتي بدأت بالفعل تتصارع لملء فراغ السلطة الذي خلفه الإماراتيون. كما أن الانسحاب الإماراتي أضعف بشدة قدرة التفاوض السعودية، مما رفع التكلفة المحتملة لدخول بن سلمان في أي مفاوضات لإنهاء هجمات الحوثيين”.