أفغانستان: 32 قتيلا وجريحا في ثلاثة تفجيرات بكابول

الخليج 365:

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب عشرون آخرون، اليوم الخميس، في ثلاثة تفجيرات أحدها انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول.

وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في كابول وأنحاء أفغانستان حيث لا تزال الحرب تحصد ضحايا في هذا البلد الخاضع للاحتلال الأمريكي منذ 18 عاما.

وقال مسؤولون: إن ثلاثة انفجارات وقعت في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس أحدها أصاب حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.

ووفقا لوكالة “رويترز” فإن خمسة من موظفي وزارة التعدين والبترول قتلوا وأصيب عشرة في الهجوم على الحافلة، فيما قتل سبعة وأصيب أكثر من 20 في الانفجار الثاني.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في كابول ”في البداية انفجرت قنبلة مغناطيسية مثبتة في حافلة صغيرة ثم فجر انتحاري نفسه قرب موقع هجوم الحافلة ووقع الانفجار الثالث حينما فجر مسلحون مجهولون سيارة“.

وأضاف ”من الممكن أن يرتفع عدد القتلى جراء الانفجارات الثلاثة“.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق: إن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب عشرة عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة.

وقال شاهد قرب موقع انفجار الحافلة إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات الثلاثة.